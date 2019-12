Mercato – Retroscena Mandzukic : sondaggio del Bologna per acquistarlo

Mario Mandzukic saluta la Serie A, per lui anni di vittorie e trofei con la maglia bianconera. Dopo una prima parte di stagione passata da separato in casa erano stati in moltissimi ad interessarsi al suo acquisto, squadre come Psg e Manchester United in estate sono state vicinissime al croato che però ha sempre manifestato la volontà di rimanere in bianconero almeno fino a gennaio.

È proprio durante la sessione invernale infatti che Mandzukic ha definitivamente lasciato il calcio italiano, per lui contratto milionario con l’Al Duhail dell’ex compagno Benatia e nuova esperienza in un campionato sicuramente meno competitivo rispetto a quello italiano.

Il croato era stato inoltre cercato con insistenza dal Milan e secondo Il Corriere dello Sport anche dal Bologna che con un sondaggio aveva ipotizzato la possibilità di acquisto del croato. Alla fine però a convincere Mandzukic sono stati i milioni de e la voglia di cambiare aria per mettersi alle spalle un periodo abbastanza negativo.