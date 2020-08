Mercato – Reggina su Falcinelli, ma lo scoglio è l’ingaggio

Non solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita, e per il Bologna la partita è difficile.

C’è da piazzare, ad esempio, Diego Falcinelli, reduce da una annata deludente a Perugia in Serie B e con poco mercato a causa del suo ingaggio da 900mila euro a stagione. La punta, retrocessa in C col Perugia, è cercata dalla Reggina neo promossa, tra l’altro ex club proprio di Riccardo Bigon che sta cercando una soluzione per facilitare questa operazione. Con un ingaggio così elevato c’è bisogno che più incastri vadano a buon fine: la Reggina che faccia un passo verso l’attaccante ma soprattutto che Falcinelli lo faccia verso la Calabria. Altrimenti, come spesso è successo, toccherà al Bologna pagare una parte importante del suo ingaggio per facilitare una uscita. Tra l’altro Falcinelli potrebbe non salire in ritiro e restare ad allenarsi a Bologna.