Mercato – Pulgar non ha ancora deciso nulla, ma valuterà eventuali offerte

Chiuso momentaneamente il mercato in entrata, il Bologna ora guarda a quello in uscita e soprattutto alla situazione di Erick Pulgar.

Sul cileno c’è una clausola rescissoria di circa 10-11 milioni di euro che sale a 15 per le prime 25 squadre del ranking Uefa. La permanenza di Mihajlovic può sicuramente aiutare il Bologna a trattenere il cileno, ma se il mercato dovesse muoversi l’entourage del calciatore non chiuderebbe le porte ad eventuali offerte. Pulgar, che al momento non ha preso una decisione definitiva, avrebbe tra l’altro già avuto un colloquio con Sinisa e sarebbe propenso a restare se non arrivassero proposte da club di rango superiore. Viceversa, ci penserebbe. In sintesi, Pulgar non ascolterebbe le offerte di squadre paragonabili al Bologna, ma se dovessero presentarsi top club europei (Arsenal e Siviglia, per esempio) le porte sarebbero aperte.

m.m.