Mercato – Pressing Tottenham su Tomiyasu

L'ex diesse della Juve in pressing, ma c'è ancora distanza

Il difensore giapponese è in mezzo a una bella asta di mercato, in Italia c'è l'Atalanta, in Premier League Tottenham e Arsenal. Agli Spurs è arrivato l'ex dirigente juventino Fabio Paratici, in ottimi rapporti con Riccardo Bigon, e per questo resta la pista principale per il futuro del giapponese. Serve però produrre l'offerta giusta e ad oggi non c'è: il Bologna chiede 25 bonus compresi, il Tottenham offre 20 bonus compresi. Intanto il giocatore, come riporta Stadio, ha parlato in patria: "Mi sono riposato passando tanto tempo con la mia famiglia. Gioco in A e in un ambiente di alto livello, non mi preoccupo del mio domani".