Mercato – Pobega sempre più vicino: affare in prestito con obbligo di riscatto

Scaduto il prestito al 30 giugno, senza che il Bologna esercitasse il riscatto da 12 milioni di euro, il ragazzo era tornato al Milan ma ora c'è la necessità di trovare in fretta una soluzione prima della tournée rossonera: così Di Vaio e Tare hanno lavorato proficuamente per risolvere la questione. La fumata bianca dovrebbe essere vicina e stavolta Pobega diventerà a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. La trattativa è stata impostata per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra di un milione ora più altri 6-7 tra un anno. Pobega, dunque, sta per diventare definitivamente un giocatore rossoblù.