Mercato – Piace il difensore dell’Az Beukema

Piace infatti il difensore classe 1998 dell'Az Alkmaar Sam Beukema. Si tratta di un roccioso difensore centrale di piede destro, ma anche con ottime caratteristiche di impostazione, titolare della formazione olandese con 26 partite disputate tra campionato e Conference League. Per il momento non sarebbe stata presentata una offerta dal Bologna, ma la dirigenza rossoblù sarebbe in contatto con l'entourage del giocatore per capire eventuali margini di manovra. Beukema, dal canto suo, accetterebbe una eventuale proposta rossoblù con il desiderio di cimentarsi in Italia. Il suo attuale valore di Transfermarkt è di 3 milioni di euro.