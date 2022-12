Mercato – Per Vignato spunta la Reggina

Emanuel Vignato è uno dei giocatori designati a essere ceduti a gennaio per far posto ad eventuali nuovi arrivi dal mercato, ma per ora le offerte non abbondano. Il Bologna ha provato a infilarlo in una trattativa con il Verona per Doig, ma da sponda scaligera preferiscono soldi cash, e pende anche una trattativa di rinnovo dirimente sulle scelte future. In scadenza nel 2024, Vignato potrebbe essere ceduto in prestito a fronte di un rinnovo, oppure a titolo definitivo se non si arrivasse a un accordo anche se è difficile fare plusvalenza dopo due annate ai margini. Nelle ultime ore, è spuntata una pista in Serie B alla Reggina dove Pippo Inzaghi, ex rossoblù, è a caccia della promozione in Serie A. In Serie A ci potrebbe essere una soluzione Sampdoria, che in cambio offrirebbe Augello, ma l'ipotesi non scalda la dirigenza felsinea. In caso di cessione di Vignato e Sansone si potrebbe andare a caccia con maggior insistenza di un esterno d'attacco.