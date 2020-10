Mercato – Per Tomiyasu il Milan potrebbe tornare alla carica

Respinto l’assalto a inizio ottobre, il Bologna potrebbe dover far fronte a un nuovo attacco del Milan a gennaio per Takehiro Tomiyasu.

Il club rossoblù ha detto no all’offerta di 15 più bonus arrivata da Milano a inizio ottobre, ma il Milan non ha mollato la pista e parrebbe intenzionato a riprovarci a gennaio, portando la quota cash oltre i 20 milioni di euro e inserendo anche il cartellino di Musacchio, ora ai margini delle rotazioni di Pioli. Non solo, secondo il portale Don Balo su Tomiyasu si sarebbe mosso anche il mercato europeo e perfino il Barcellona avrebbe messo l’occhio sul giapponese.