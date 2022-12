Mercato – Per Sansone c’è anche la Samp, ma l’infortunio di Quagliarella frena

Il club rossoblù può contemplare tutte le formule possibili per agevolare una cessione e alleggerire il monte ingaggi e far posto a un innesto dal mercato in entrata (piace Brekalo). Nelle ultime ore si è parlato della Cremonese, che ha ricevuto in attacco un no da parte di Henry e Shomurodov, ma potrebbe spuntare a gennaio anche una pista Sampdoria. Questa opzione è però vincolata a cosa accadrà con Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella. Caputo era promesso sposo all'Empoli ma l'infortunio di Quagliarelle ha bloccato per il momento tutto e di conseguenza anche la possibilità della Samp di prelevare una punta dal mercato, Sansone è in lista, per completare il reparto. Se si dovessero sbloccare certi incastri la pista Samp per Sansone potrebbe riemergere a gennaio, anche solo per coprire l'assenza di Quagliarella. Sul numero dieci rossoblù anche un paio di ipotesi in Serie B ma al momento non sembra all'ordine del giorno una discesa in cadetteria.