Mercato – Per Morelos è duello Lille-Siviglia

Alfredo Morelos è destinato o in Liga o in Ligue 1.

L’attaccante colombiano dei Glasgow Rangers è in uscita dal campionato scozzese ed è stato accostato al Bologna, ma un paio di club europei sono decisamente avanti con i discorsi. Il Lille ha trovato una settimana fa l’accordo con il calciatore ma non con i Rangers, offerta da 15+2, ne vogliono 20, e questo ha dato modo al Siviglia di inserirsi. Gli spagnoli hanno allacciato i contatti con l’entourage di Morelos, pur senza fare offerte, e se il Lille non dovesse chiudere l’operazione sarebbero pronti a muoversi concretamente.