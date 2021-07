Mercato – Per l’ufficialità di Arnautovic si attende lo Shanghai

Oggi le visite mediche per Marko Arnautovic

Stamattina l'attaccante austriaco svolgerà le visite mediche all'Isokinetic e per l'annuncio ufficiale da parte del club rossoblù si attende la controfirma dello Shanghai sui documenti. L'offerta per il cartellino da 3 milioni più 1 di bonus è stata accettata e il Cda dello Shanghai si riunirà per firmare. A quel punto ci sarà il via libera per la firma sul contratto da 2.7 milioni all'anno per anni.