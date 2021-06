Mercato – Per Antov ipotesi rinnovo prestito

Gli aggiornamenti sul difensore bulgaro

Il difensore bulgaro del Bologna, prelevato in prestito a gennaio dal Cska Sofia, non è ancora certo di rimanere in rossoblù. Balla un riscatto di circa 3 milioni di euro su cui il club felsineo avrebbe chiesto uno sconto al club bulgaro, ipotesi che non convincerebbe troppo il Cska. Secondo quanto trapela da Casteldebole, ci sarebbe in queste ore al vaglio un'altra soluzione, ovvero il rinnovo del prestito. Resta però da sciogliere il futuro del difensore, con il Bologna che sta valutando se confermarlo o meno per la prossima stagione anche sulla base di quali profili si potranno prelevare dal mercato.