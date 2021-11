Mercato, Pepi vero obiettivo del Bologna, occhio a Van Hooijdonk e Santader

Il giovane attaccante di Dallas nel mirino di Bigon

C’è una valutazione in atto per quanto riguarda Riccardo Orsolini, il suo agente ha aperto a una possibile cessione a gennaio visto il 3-5-2, ma una riflessione sarà fatta anche su Federico Santander e Sidney Van Hooijdonk. I due vivono situazioni diverse, il primo ha 30 anni e non rientra nei piani tecnici di Mihajlovic, il secondo ne ha venti e avrebbe bisogno di fare esperienza. Seppur per motivi diversi, il Bologna potrebbe liberare spazio in avanti per un innesto in entrata. L’obiettivo principale è Ricardo Pepi, attaccante classe 2003 di Dallas in Mls reduce da una stagione da 13 reti in 31 partite – giocate quasi tutte da punta - e attualmente valutato da Transfermarkt 8 milioni di euro. Trapelano conferme su questa pista, magari anche sfruttando il CfMontreal, club di proprietà di Saputo in Major League Soccer.