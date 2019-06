Mercato – Palacio verso la permanenza?

Un tentativo per convincere il suo ex giocatore Rodrigo Palacio, si parla dei tempi del Genoa, ad accettare un ruolo da riserva nell’Atalanta che disputerà la Champions League. Gian Piero Gasperini ha cercato in extremis di portare l’argentino a Bergamo, ma el trenza era già in parola col Bologna e prima parlerà con i rossoblù.

Con la permanenza di Mihajlovic, Palacio aveva già dato la sua disponibilità alla dirigenza del Bologna per allungare di un anno il contratto in scadenza, una sorta di accordo sulla parola che ora dovrà trovare una firma nero su bianco. Nonostante la corte di Gasperini, el trenza avrebbe confermato la sua volontà di parlare con la dirigenza, dando assoluta priorità al Bologna: se tutto andrà come previsto Palacio rimarrà, a meno di clamorosi colpi di scena.