Il Bologna incontrerà oggi il Chievo Verona per concludere la trattativa Emanuel Vignato. Il centrocampista clivense è aperto a trasferirsi in Emilia, e i veneti potrebbero accettare la proposta degli emiliani: si parla di 2,5 milioni di euro per il cartellino, ma il giocatore rimarrebbe in prestito al Chievo per altri 6 mesi. Il suo contratto coi gialloblu scade nel giugno 2020.

Scheda 1 di 2