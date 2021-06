Mercato – Offerto Danny Rose

Proposto Danny Rose del Tottenham

Il Bologna sta effettuando un ragionamento nel ruolo di terzino sinistro dove Dijks nelle ultime stagioni non ha fornito adeguate garanzie fisiche, e da quando è tornato ha faticato a raggiungere i livelli di due anni fa. Le priorità sono punta centrale e difensore centrale, ma nel corso del mercato potrebbero esserci movimenti anche nel ruolo di terzino. Per il momento il Bologna ha ricevuta una proposta ed è stato offerto Danny Rose, terzino classe 1990 ai margini nell'ultima stagione al Tottenham. In passato è stato colonna portante degli Spurs con 140 partite in sei anni, ma dal 2020 in poi ha faticato con sole 11 presenze al Newcastle e zero in prima squadra al Tottenham nell'ultima stagione. Il Bologna sarebbe alquanto freddo su questa proposta: il ragazzo al momento non convincerebbe gli uomini mercato rossoblù.