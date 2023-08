Mercato – Offerta del Wolfsburg per Van Hooijdonk, occhio a Barrow

Ultime valutazioni anche in attacco per il Bologna in questi giorni finali di mercato.

Nonostante la convocazione e lo scampolo di partita lunedì sera, Sydney Van Hooijdonk resta in uscita e nelle ultime ore ha preso quota la pista estera. In Bundesliga lo sta cercando il Wolfsburg che avrebbe presentato una offerta da 4 milioni di euro (i tedeschi l'anno scorso hanno prelevato anche Svanberg). Anche Barrow potrebbe uscire per fare spazio a nuovi innesti, ci sono dialoghi con Besiktas e Torino ma servono offerte in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. In entrata occhi su Mohamed Bayo del Lille, offerta in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni mentre per l'esterno piace sempre Brahimi del Nizza.