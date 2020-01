Mercato – Nulla da fare per Lyanco: il Torino lo toglie dal mercato

Niente da fare per Lyanco. Il Bologna ci ha provato in tutti i modi ad accontentare Mihajlovic, ma non ci è riuscito. Il tecnico serbo stravede per il difensore brasiliano – che ha vestito la maglia rosssoblu nello scorso girone di ritorno – ma stavolta dovrà accontentarsi di fare a meno di lui. Dopo l’infortunio, il ragazzo sta infatti rientrando nelle rotazioni di Mazzari e, salvo imprevisti, non lascerà il Torino in questo mercato di gennaio.

Come riporta “Tuttosport”, infatti, il Toro avrebbe appena tolto dal mercato il ragazzo: Lyanco dunque non si muoverà in questa sessione invernale. Il Bologna ci ha provato fino all’ultimo, e nelle ultime ore si registra anche un forte interessamento del Galatasaray. Entrambe le formazioni, però, non verranno accontentate. Lyanco rimane alla corte di Mazzarri per almeno i prossimi 6 mesi.