Mercato-Non solo il Bologna sulle tracce di Eder

Individuato come uno dei principali movimenti di mercato per la prossima stagione, Eder sembra piacere non solo al Bologna.

Nella corsa all’italobrasiliano pare essersi inserito anche il Benevento dove l’allenatore Inzaghi sembra stravedere per lui. La società campana è scatenata sul mercato e dopo il colpo Glik punta anche l’ex Sampdoria e Inter per provare a formare un tridente d’attacco con Gervinho e Sansone, uomini seguiti dal DS Pasquale Foggia.

Per il Benevento resta una trattativa difficile visto l’alto ingaggio di Eder ma in grado di trasformarsi molto presto in un’asta vista la concorrenza di diversi club tra cui anche i rossoblu.

