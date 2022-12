Mercato – Non cambiano le linee guida: cessioni poi acquisti

Il Bologna di fatto agirà con il bilancino, ovvero creerà spazio con due o tre uscite per consentire un paio di entrate. Motta chiede terzino sinistro ed esterno di attacco e più che un vero e proprio budget, per agire la dirigenza cercherà ingegnosi scambi. 'Con una squadra che nelle ultime partite prime della sosta sembra aver trovato la sua rotta si annuncia un mercato di ritocchi, con gli investimenti strategici rinviati all’estate' scrive Massimo Vitali.

Di questo parlerà in settimana Joey Saputo nel summit di mercato con la dirigenza, presenti il dt Giovanni Sartori e il diesse Marco Di Vaio, forse non l'Ad Claudio Fenucci che è alle prese con una leggere sindrome influenzale. 'Le linee-guida del percorso che il Bologna potrà fare da qui a giugno sul piano finanziario erano già state tracciate un mese fa, in occasione dell’ultimo viaggio di Saputo in città' scrive il Carlino.