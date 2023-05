Mercato – Nessun pericolo Napoli per Sartori, il direttore tecnico resterà

Cataclisma a Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Se da un lato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è corteggiato dalla Juventus, con contatti ben avviati, dall'altro anche Luciano Spalletti potrebbe lasciare a fine stagione. Troppe le tensioni accumulate con patron De Laurentiis , in primo luogo per la clausola unilaterale esercitata sul contratto e senza interpellare il tecnico, e ieri l'allenatore ha parlato chiaro, lasciando intendere che tutto è stato deciso ma che sarà il presidente in persona a parlare. Per molti l'avventura è al capolinea.

E allora riaffiorano i rumors sui possibili sostituti in entrambe le caselle. Per il ruolo di direttore sportivo nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Giovanni Sartori, ma l'attuale direttore tecnico del Bologna ha contratto per la prossima stagione e non si muoverà da qui; a maggior ragione ora dopo l'avvio del nuovo ciclo che ha dato ai colori rossoblù uno status diverso, con una lotta per l'ottava posizione più che mai viva e con ancora una speranza di Conference League sulla base degli incastri in Coppa Italia ed esclusione della Juve dalle coppe. Per la panchina partenopea, invece, oltre a Benitez e Gasperini è stato accostato anche Thiago Motta, ormai sulla bocca di tutti dopo l'ottima stagione a Bologna. Pure il tecnico ha contratto per la prossima stagione e la pianificazione appare iniziata, lo ha lasciato intendere Motta stesso, e con l'arrivo di Saputo tra qualche giorno si potrebbero chiudere definitivamente i giochi. Salvo colpi di scena, anche per il 2023-2024 il Bologna ripartirà con Motta e Sartori.