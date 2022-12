Mercato – Nessun passo avanti per Doig: la situazione

Non si registrano passi avanti per Sartori e Di Vaio sul laterale del Verona, che ha un costo oggi eccessivo per le casse rossoblù. Si parla di 7 milioni e oltre, una valutazione raddoppiata rispetto all'estate quando il Verona lo prelevò per 3.5 milioni, e non hanno fatto breccia in Sogliano e Setti nemmeno le contropartite tecniche, cioè Vignato e Sansone, motivo per cui oggi il club rossoblù non ha il budget sufficiente per una spesa di quel tenore. Servirebbe una formula diversa, magari un prestito con diritto o obbligo per spostare il pagamento su un altro esercizio, ma la partita di ieri non ha portato sviluppi nei colloqui tra i due direttori sportivi. Allo stato attuale delle cose la pista appare molto complicata e infatti Sartori tiene in caldo i colloqui con la Fiorentina per Aleksa Terzic, che costa la metà di Doig. L'unica variante per il mercato del Bologna potrebbe essere la questione tasse che la Serie A deve corrispondere allo Stato. Si parla infatti di una rateazione per agevolare le casse dei club e il Bologna potrebbe valutare se utilizzare per il mercato una parte delle risorse destinate all'adempimento degli obblighi fiscali.