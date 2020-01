Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il giapponese è ancora in lizza per diventare un nuovo giocatore del Bologna. Attualmente in forza al Galatasaray, l’esterno ex Inter ha manifestato la volontà di approdare in Italia e la destinazione rossoblu resta di gradimento.

Tuttavia la società preferisce aspettare prima di dare il via libera alla trattativa, la priorità resta infatti quella di acquistare un difensore in grado di ricoprire anche il ruolo di centrale.