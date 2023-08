Mercato – Mikautadze all’Ajax, Metz su Bayo: intreccio per il Bologna

La punta è praticamente dell'Aiax, che lo sta acquistando per circa 20 milioni totali tra cui 15 di parte fissa e 5 di bonus dopo la cessione di Kudus al West Ham. D'altronde, i parametri fissati dal Metz per la cessione sono risultati fin da subito alti per il Bologna che infatti ha poi sondato altre pista tra cui Boadu, Musa e Bayo. Proprio quest'ultimo è nel mirino del Metz per la sostituzione di Mikautadze. Dalla Francia, comunque, si riportano ulteriori contatti tra Lille e Bologna per Bayo, reduce da una annata negativa alle spalle di David mentre nel campionato precedente era andato in doppia cifra.