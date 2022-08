Mercato – Mihajlovic vuole un difensore italiano: ecco i nomi

Ieri ci sarebbe stato un vertice di mercato in casa Bologna tra l'allenatore e la dirigenza per fare il punto della situazione e Siniša Mihajlović avrebbe chiesto alla società di trovare un difensore italiano. I nomi in ballo, per il Cor Sport, sono tre, Daniele Rugani della Juventus, Matteo Gabbia del Milan e Giorgio Altare del Cagliari. Il club valuterà se ci sarà o meno la possibilità di accontentare Mihajlovic su questa richiesta, altrimenti si tornerà a battere la pista straniera.