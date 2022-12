Mercato – Medel vuole rinnovare: se ne parlerà in primavera

Il cileno è convinto del progetto rossoblù e la sua famiglia si trova molto bene in città: l'idea di proseguire in Europa e in Serie A per lui è chiara e ora la palla passa al Bologna. In primavera, la dirigenza rossoblù (c'era ancora Bigon) ha rinnovato Medel per un'altra stagione a cifre ribassate, circa 850mila euro, e ora la storia si ripete. In questo momento la priorità per Giovanni Sartori è raggiungere un accordo per il rinnovo con due pedine delicate - Orsolini e Dominguez - per non ritrovarsi in casa nuovi casi Svanberg, di conseguenza si cercherà di arrivare a dama su questi due nodi prima di pensare agli altri giocatori in scadenza. Con Medel, dunque, si riparlerà di rinnovo eventualmente in primavera 2023, più o meno lo stesso dovrebbe accadere con il capitano Roberto Soriano.