Mercato – Medel idea di Sinisa (e in Turchia vogliono cederlo)

Gary Medel è la pazza idea del Bologna delle ultime ore, anzi la succosa idea di Sinisa Mihajlovic, che avrebbe richiesto il giocatore alla dirigenza rossoblù. La strategia di avere in mezzo al campo un ‘pitbull’ che ringhia agli avversari – un po’ come Mudingayi e Perez – nel 4-2-3-1 del tecnico serbo sarebbe quella primaria in questa fase di mercato, anche se, come più volte sottolineato, non sono da escludere comunque due acquisti in mediana. Alla fine dei conti Sabatini non ha mollato Dominguez del Velez.

Per quanto riguarda Medel, ci sono diverse opzioni in ballo. Il cileno non aveva fatto mistero qualche settimana fa di accarezzare il ritorno in Cile, ma a 32 anni potrebbe sentire ancora la voglia di dare qualcosa al campionato italiano, dove ha giocato con l’Inter di Mazzarri. E’ un uomo spogliatoio, il classico giocatore al servizio della squadra. Al Besiktas, sua attuale squadra, sembra essere ai margini del progetto del tecnico Avci e il club turco accarezza l’idea di liberarsi del suo ingaggio da circa 2.3 milioni di euro a stagione. Sabatini sta lavorando all’affare…

m.m.