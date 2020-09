Mercato – Lo Spezia vicino ad un ex obiettivo rossoblù

Il neo promosso Spezia sta cercando di costruire una rosa utile per la salvezza in Serie A:

Dopo aver tentato le carte Donsah per la mediana e Skov Olsen per l’attacco (Meluso segue anche Santander ma non c’è una vera e propria offerta), i liguri stanno per ultimare un colpo importante a centrocampo per un obiettivo in passato accostato anche al Bologna.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo Spezia è vicino a chiudere l’operazione con il Psv per il passaggio di Jorrit Hendrix, cercato dal Bologna l’estate scorsa, in Serie A.