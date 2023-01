Gazzetta – Lo Spezia cerca attaccanti: anche Barrow nel mirino

Il gambiano tra le ipotesi per l'attacco del club ligure

Lo Spezia è molto attivo sul mercato. Dopo il recente arrivo di Zurkowski dalla Fiorentina , i liguri vogliono sistemare anche il reparto offensivo per mister Gotti .

Come riportano la Gazzetta dello Sport e Tuttomercatoweb, le piste che potrebbero essere battute dalla dirigenza spezzina sono diverse. Nel mirino sarebbe finito Barrow, esterno d'attacco rossoblù che in questa stagione sta faticando a trovare la giusta condizione fisica e mentale. Oltre al gambiano c'è interesse per Sanabria del Torino, affare possibile se i granata dovessero arrivare a Shomurodov della Roma; sempre nella rosa della Viola piace Kouamé, mentre Henry dell'Hellas Verona sembra destinato ad approdare a Salerno.