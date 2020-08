Mercato – Le big su Tomiyasu, il Bologna dice no

Si muove il mercato delle squadre italiane che iniziano a guardare un paio di profili in casa Bologna.

Alcune big del calcio italiano si sarebbero mosse per Takehiro Tomiyasu, si parla di Napoli, Inter e Juventus, che valuterebbero il giapponese 20 milioni, ma il Bologna ha detto no. Non solo, il Sassuolo avrebbe invece chiesto informazioni sul difensore goleador Mattia Bani, ma anche in questo caso il Bologna è orientato a tenere l’ex Chievo considerando che la difesa è un reparto che va migliorato e non depauperato.

Fonte – Carlino.