Mercato, l’agente di Paz: “Andrà in Bundesliga”

Non resterà al Lecce, nemmeno al Bologna e neanche in Serie A. Il futuro di Neuhen Paz, centrale argentino di proprietà rossoblù e in prestito in Salento, sarà in Bundesliga.

Lo ha affermato il suo agente Juan Cruz Oller: “Con ogni probabilità Neuhen passerà in Germania – si legge su Stadio – Ci sono dei colloqui molto avanzati con club di Bundesliga e il trasferimento dovrebbe avvenire in breve tempo non appena i voli negli aeroporti europei torneranno normali”. Paz era stato prelevato dal Bologna nel 2018.