Mercato, l’agente di Palacio conferma: “Adora Bologna”

Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficiale il rinnovo annuale di Rodrigo Palacio con il Bologna. El trenza disputerà dunque un’altra stagione in rossoblù, un rapporto ormai consolidato sia con il club che con il tecnico Sinisa Mihajlovic che lo considera imprescindibile.

A confermare l’imminente rinnovo anche il suo agente Gabriele Giuffrida a Calciomercato24.com: “Palacio sta benissimo a Bologna e adora la città, nonostante l’età è un giocatore ancora importante per il club e ci sono tutte le condizioni per proseguire il rapporto”. Palacio fino a qui ha giocato 86 partite con la maglia del Bologna segnando 14 gol, di fatto la prossima stagione potrebbe superare le 100 presenze in rossoblù

Fonte – Cor Bo.