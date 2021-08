Mercato – La Fiorentina insiste per Orsolini

I viola pensano ad un prestito con diritto di riscatto, ma c'è distanza sulle cifre

Secondo quanto riportato da La Nazione, negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime ore la trattativa sarebbe tornata nel vivo. Con la Fiorentina che prepara l'assalto: i viola pensano ad un prestito con diritto di riscatto. Al momento però la distanza più grande riguarda l'offerta economica: il Bologna valuta Orsolini non meno di 15 milioni di euro, una cifra che la formazione toscana non è ancora riuscita ad eguagliare con la sua proposta. Per questo la fumata bianca sembra essere ancora molto lontana.