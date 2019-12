Mercato – Kulusevski-Inter, occhio a Parma-Barrow

Il nome di Musa Barrow si fa caldo per il mercato di gennaio del Bologna, ma occhio ai movimenti delle altre squadre che potrebbero indirizzare il futuro della punta dell’Atalanta.

In particolare, sarà importante la trattativa tra Inter e Atalanta per Dejan Kulusevski. E’ noto, Marotta vuole il talento della Dea – in prestito al Parma – ma il direttore sportivo dei ducali Faggiano non è tanto d’accordo. Per fare in modo che l’Inter possa prelevare Kulusevski, l’Atalanta dovrà convincere il Parma a farlo rientrare in anticipo dal prestito, una situazione non facile e che potrebbe essere sbloccata proprio da Barrow, giocatore che la Dea darebbe in prestito ai ducali come sorta di contropartita.

m.m.