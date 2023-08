Mercato – Kristianen e Calafiori per il ruolo di terzino. Barrow in uscita

Preso Jesper Karlsson dall'Az Alkmaar per circa dieci milioni di euro ora parte la caccia al terzino sinistro. Due i nomi caldi. Il più quotato è Victor Kristiansen del Leicester per cui il Bologna cerca l'intesa sulla formula e la cifra del trasferimento. Mentre per il Carlino l'affare appare in discesa, più cauto è il Cor Sport che parla ancora della volontà degli inglesi di inserire l'obbligo di riscatto al posto del diritto. Sempre a sinistra si continua a monitorare Riccardo Calafiori, ex compagno di Ndoye, ma in questo caso sarebbe una alternativa a meno che non esca anche Charalampos Lykogiannis. In uscita per fare cassa c'è Musa Barrow, destinato alla cessione dopo le parole di Thiago Motta e le recenti esclusioni per un problema alla caviglia. Il Bologna però non vuole svenderlo e attende l'offerta giusta.