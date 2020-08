Mercato – Isak giura amore alla Real Sociedad: “Voglio restare”

Difficile per il Bologna non solo arrivare ad Alfredo Morelos, duello Lille-Siviglia, ma anche ad Aleksander Isak. Al di là dei costi, servono almeno 20 milioni, c’è anche la volontà del calciatore, che per il momento è una sola: restare alla Real Sociedad.

I colleghi del portale spagnolo Eldesmarque hanno riportato un virgolettato dell’attaccante che giura amore al club basco e sembra chiudere le ipotesi di cessione: “Non c’è dibattito sul mio futuro, rimarrò assolutamente alla Real Sociedad – ha affermato – Come ho già detto sto bene qui e non c’è motivo di preoccuparsi delle voci di mercato. Non vedo l’ora sia la prossima stagione e mi sto concentrando solo su quello”. Il Bologna dovrà cambiare obiettivo di mercato per la punta?