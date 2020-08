Mercato in uscita, Besiktas forte su Skov Olsen

Inizia a muoversi anche il mercato in uscita. Ieri Walter Sabatini ha detto che i migliori giocatori del Bologna non verranno ceduti, al massimo potrà esserci una cessione estemporanea se le condizioni economiche di vendita saranno allettanti.

Si registrano dunque i primi movimenti dalla Turchia, dove il Besiktas ha messo gli occhi su Andreas Skov Olsen, investimento oneroso per il Bologna ma che alla prima stagione in A ha deluso. I rossoblù non prendono in considerazione nessuna ipotesi prestito, e i primi approcci dei turchi sono basati su un prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso che il Besiktas tra un po’ di tempo non possa presentare formalmente una offerta economica per il danese. A quel punto il Bologna ne valuterà l’entità, ma il secondo nodo da sciogliere sarà capire anche le intenzioni del giocatore, se cioè sarà propenso ad accettare la destinazione turca. Il Bologna però dal punto di vista economico è chiaro: cessione solo a fronte di una offerta irrinunciabile.

m.m.