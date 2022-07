Mercato – Il Torino ci prova per Orsolini: il Bologna chiede più di 12 milioni

“Nuovo tentativo per Orsolini”, è parte del titolo di stamattina di TuttoSport dedicato al mercato del Torino. Tra i due club ci sono stati numerosi contatti ma il Bologna chiede oltre 12 milioni per l’attaccante, cifra ritenuta troppo alta...

“Nuovo tentativo per Orsolini”, è parte del titolo di stamattina di TuttoSport dedicato al mercato del Torino. Tra i due club ci sono stati numerosi contatti ma il Bologna chiede oltre 12 milioni per l’attaccante, cifra ritenuta troppo alta per i granata.