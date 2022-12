Mercato – Il riscatto di Moro può dipendere da Schouten, ma occhio ai rinnovi

Il reparto è molto ricco di elementi e oltre ai titolari, cioè Medel, Ferguson e Dominguez, ci sono Nikola Moro e Jerdy Schouten, senza dimenticare il capitano Roberto Soriano. Fino a qui quello che ancora non ha trovato ampio minutaggio con Thiago Motta è il croato Moro, il quale probabilmente nelle gerarchie è il vice Medel. Arrivato dalla Dinamo Mosca, Moro è a Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni e nella seconda parte di stagione la dirigenza dovrà valutare se riscattarlo o meno: la decisione, oltre che dalle sue prestazioni in campo, potrebbe dipendere dal futuro di Jerdy Schouten. Se dovesse arrivare una offerta importante per l'olandese il Bologna sarebbe di fronte a un bivio e ci sarebbero le risorse per il riscatto di Moro. Un altro fattore importante, in ottica estate, sarà la campagna rinnovi. Medel e Soriano sono in scadenza a giugno, o rinnovano o lasciano Bologna, mentre Nico Dominguez va in scadenza nel 2024 e senza un prolungamento si ripresenterebbe un caso Svanberg a distanza di un anno. Di colpo, un reparto oggi molto folto diventerebbe quasi totalmente da ricostruire.