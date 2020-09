Mercato – Il punto di Repubblica

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sul mercato del Bologna a cinque giorni dalla fine del mercato.

Per quanto riguarda Takehiro Tomiyasu, il diesse Bigon non ha chiuso le porte al Milan nel prepartita col Parma e i rossoneri, avendo venduto Paquetà, hanno risorse da investire sul mercato. Tomiyasu è stato pagato poco più di 6 milioni e oggi vale più del triplo, ma i tempi sono stretti perché poi il Bologna dovrebbe trovare un sostituto. Che venga ceduto Bani per provare a tenere Tomiyasu è una opzione.