Mercato – Il presidente del Pisa toglie Beruatto dal mercato. Terzic: agente in sede

C'era anche il nome di Pietro Beruatto nella lista di mercato di Giovanni Sartori per il ruolo di terzino sinistro, ma la pista probabilmente non si aprirà in maniera concreta dopo le parole del presidente del Pisa Giovanni Corrado .

La squadra toscana è in risalita in Serie B e punta in alto, motivo per cui almeno fino a giugno l'intenzione è trattenere i big della rosa, tra questi anche Beruatto che è titolare sulla sinistra: "Nessuno dei big si muoverà adesso, per vincere serve tenere i migliori", le parole del numero uno del Pisa. Il Bologna infatti sembra preferire altre piste, per esempio quella di Aleksa Terzic. Si parla di una offerta di poco inferiore ai 3 milioni, mentre la Fiorentina ne avrebbe chiesti almeno tra i 3 e i 4, ma oggi il procuratore del giocatore, Nikola Kolarov, era in sede viola per parlare di mercato con Pradè e Barone. Di fatto, Terzic è consapevole che al Bologna avrebbe più spazio che alla Fiorentina e anche un ingaggio decisamente più elevato.