Mercato – Il futuro di Arnautovic dipende da…Arnautovic

Il quotidiano continua a rilanciare la pista bianconera per l'attaccante austriaco che in realtà ieri si è allenato regolarmente e oggi, assieme ai dieci nazionali, ha continuato la sua preparazione dopo la lombalgia di due giorni fa. Non trovano conferma in nessun modo le indiscrezioni di Tuttosport su una possibile richiesta di cessione da parte dell'attaccante del Bologna per poter disputare la Champions League con la Juventus. Arnautovic non ha chiesto di andare via e, anzi, è arrivato prima in ritiro per cominciare a lavorare. Tra l'altro ieri è stato il primo a salutare il neo arrivato Lewis Ferguson, neo acquisto per 3.5 milioni dall'Aberdeen. Poi i costi, per il Bologna il giocatore è incedibile e tra cartellino e ingaggio la Juventus dovrebbe imbastire una operazione da circa 25 milioni di euro. Non pochi. Insomma, ad oggi non ci sono movimenti in tal senso e solo una decisione del giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola. Per il momento, però, Arnautovic non ha espresso il desiderio di andarsene e il rapporto con Sinisa Mihajlovic va oltre quello tra giocatore e allenatore.