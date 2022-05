Mercato – Il diesse Riccardo Bigon è a Londra

Bigon a Londra: Arsenal su Hickey

Il dirigente è a Londra dove domani ci sarà il match tra Tottenham e Arsenal, club con cui il Bologna è in buoni rapporti. Viaggio ovviamente con temi di mercato, perché oltre alla visione di qualche giocatore potrebbe essere l'occasione buona per parlare con i gunners di Aaron Hickey, messo nel mirino dai londinesi un anno dopo Takehiro Tomiyasu. Anche gli Spurs sarebbero interessati e il viaggio londinese potrebbe servire a fare il punto della situazione sulle possibili offerte estive dalla Premier. Questo non significa sia automatica la riconferma di Bigon alla direzione sportiva, l'ultima decisione spetterà a Saputo dato di ritorno tra una settimana. Sulla soglia c'è sempre Giovanni Sartori in uscita dall'Atalanta.