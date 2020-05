Mercato, il Bologna verifica se potrà utilizzare tre prestiti dal primo luglio

Il calcio vuole ripartire con le restanti dodici giornate di Serie A da disputare ma dovrà districare il nodo dei contratti in scadenza il 30 giugno. Anche il Bologna è coinvolto con tre prestiti.

Godfred Donsah, Arturo Calabresi e Lassi Lappalainen sono tre giocatori che potrebbero dal primo luglio giocare per il Bologna anche in questo campionato. La scadenza dei prestiti è fissata al 30 giugno, ma i campionati che ripartiranno andranno oltre e in più c’è il fatto che l’Amiens, dove milita Calabresi, e il Cercle Brugge, dove milita Donsah, fanno parte di campionati che hanno deciso di non riprendere. Da capire poi se l’Amiens verrà ufficialmente retrocesso, quindi a quel punto difficilmente riscatterà il difensore. Tutti e tre, dunque, dal primo luglio potrebbero essere di nuovo a libro paga del Bologna che sta cercando di capire se potrà utilizzarli o meno alla ripresa, ovviamente dietro anche consulto con l’allenatore Sinisa Mihajlovic.

Fonte Stadio.