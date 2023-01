Mercato – Il Bologna valuta se affondare su Reabciuk

Continua la ricerca del terzino sinistro e da diversi giorni a oggi, per quasi tutti i quotidiani, la principale pista sarebbe quella di Oleg Reabciuk .

Anche il Resto del Carlino va su questa pista parlando anche di cifre. L'operazione potrebbe essere imbastita sulla base del prestito con diritto di riscatto ad una cifra totale di 3.5 milioni di euro. Secondo il Carlino, la dirigenza sta valutando se affondare il colpo nei prossimi giorni. Le altre piste portano sempre ad Aleksa Terzic e Pietro Beruatto. Il primo è riserva di Biraghi alla Fiorentina e Italiano non vuole farlo partire, il secondo è titolatissimo in B al Pisa e D'Angelo vorrebbe tenerlo fino a fine stagione per cercare di raggiungere la promozione.