Mercato – Il Bologna punta Pereyra dell’Atletico Tucuman

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sono già al lavoro in vista della sessione estiva di calciomercato. Il Bologna ha bisogno di rinforzi per la prossima stagione.

Come riporta Tmw, i dirigenti rossoblù sono molto attivi in Argentina. Infatti hanno messo gli occhi su Joaquin Pereyra, centrocampista classe '98 in forza all'Atletico Tucuman. Il giocatore ha ricevuto tante relazioni positive e anche in patria si stanno muovendo delle squadre interessate a lui, su tutte il River Plate. Il Bologna è comunque sul pezzo e proverà a portarlo in Italia.