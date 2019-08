Mercato – Ieri incontro con gli agenti di Tameze

Punto del Resto del Carlino sul casting rossoblù in relazione al centrocampista da acquistare come sostituto di Pulgar.

Il quotidiano riporta di un incontro tenutosi ieri tra il Bologna e l’entourage di Adrien Tameze, 25 enne del Nizza. E’ lui uno dei papabili per il Carlino assieme a Gary Medel, nome salito alla ribalta nelle ultime ore. L’altro obiettivo è Baptiste Santamaria dell’Angers. Il Bologna ha invece detto no alla proposta Acquah, mentre ragiona su Kranevitter dello Zenit. In queste ore proposti anche Otavio del Bordeaux e Thiago Maia del Lille. In ogni caso, il Bologna proverà ad accelerare su uno degli obiettivi nelle prossime ore in modo tale da poter chiudere un centrocampista entro lunedì.