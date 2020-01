Mercato-Due nomi nuovi per giugno

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il Bologna si starebbe muovendo anche in ottica futura e non soltanto nell’immediato mercato di riparazione. I rossoblu infatti guardano in Scozia dove Morelos, attaccante colombiano del Rangers,sembra essere diventato più di una semplice suggestione e visti i buoni rapporti con la squadra scozzese dopo l’affare Helander, l’affare potrebbe presto andare in porto.

Stesso discorso anche per Brian Rodriguez, attaccante uruguaiano del Los Angeles Fc , cercato in estate anche dal Napoli e che piace molto a Joey Saputo. Per entrambi gli attaccanti sono state fatte delle valutazioni e l’interesse sembra essere concreto tuttavia il mercato in entrata è stato dichiarato chiuso e ogni possibile trattativa deve essere quindi inserita nell’ottica del mercato estivo.