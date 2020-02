Mercato, idea Kolarov

Una colonia serba a Bologna? Forse sì.

Dopo Sinisa Mihajlovic e Miroslav Tanjga, in rossoblù potrebbe sbarcare anche Aleksandar Kolarov. Da ieri sono emerse delle voci sul possibile addio alla Roma del terzino ex Lazio e City, tra l’altro in ottimi rapporti con Mihajlovic che lo ha allenato in nazionale. I rumors sono stati riportati anche oggi da Gazzetta, sottolineando però come l’ingaggio del serbo sia alto per i parametri del Bologna. Ora alla Roma Kolarov guadagna due milioni di euro più bonus ma i rapporti con l’ambiente giallorosso si stanno guastando e, nonostante il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe esserci un addio anticipato in estate.