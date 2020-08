Mercato – I due nomi per l’attacco

Sono attualmente due i nomi accostati al Bologna per la prima punta.

Sabatini qualche giorno fa ha detto che prenderanno un Palacio più giovane, ieri il coordinatore dell’area tecnica ha tracciato l’identikit, ovvero un elemento in grado di giocare per la squadra ma con una certa sensibilità sotto porta. Nell’edizione odierna del Resto del Carlino vengono fatti due nomi per il mercato del Bologna: il primo è Alfredo Morelos dei Glasgow Rangers, reduce da 29 reti in stagione e seguito dal Bfc fin dai tempi della cessione di Helander, il secondo è il noto Aleksander Isak della Real Sociedad. Il problema è che entrambi costano circa 20 milioni di euro, forse troppi per il Bologna.